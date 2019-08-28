Крымчанина приговорили к 10-ти годам тюрьмы за участие в незаконном украинском формировании

СЕГОДНЯ 20:50 2019-08-28T20:53:54+03:00

Его задержали в феврале 2018 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Там он даже прошел курсы стрелково-огневой подготовки

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Кировский районный суд Крыма приговорил 22-летнего крымчанина Дилявера Гафарова к 10-ти годам лишения свободы. Он обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, которое противоречит интересам России.

В 2016 году парень вступил в ряды «крымскотатарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана». Его возглавлял Ленур Ислямов.

Он действовал в приграничных зонах Херсонской области.

- Больше года Гафаров принимал активное участие в деятельности батальона: вел его страничку «Вконтакте», участвовал в строительстве заграждений рядом с российско-украинской границей, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.

Помимо этого, когда он был участником незаконного формирования, то прошел курсы стрелково-огневой и рукопашной подготовки.

В феврале 2018 года он вернулся в Крым и продолжил свое участие в батальоне. Его задержали сотрудники ФСБ в октябре 2018 года.

В 28 августа 2019 года суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU