«Лебединое озеро»: В Евпатории хотят создать новый туристический маршрут
В Крыму планируют создать новый туристический маршрут – «Лебединое озеро». Он будет находиться на подъезде к Евпатории.
Там есть озеро, на котором круглогодично живут белоснежные лебеди. Сейчас это территория не оборудована, водители и пассажиры бросают свои машины на обочине, перебегают дорогу, чтобы сфотографировать птиц. Конечно, из-за этого возникают аварийные ситуации.
Но ситуацию власти хотят решительно поменять благодаря разработанному туристическому маршруту.
- Экскурсия позволит повысить привлекательность города с точки зрения развития культурно-познавательного туризма. Также проект способствует благоустройству территории озера и улучшению окружающей среды, - пишет «Туристический портал Крыма».
Там хотят сделать парковку с удобными заездами, установить кормушки для птиц информационные стенды, оборудовать зоны отдыха и поставить биотуалеты.
ИСТОЧНИК KP.RU