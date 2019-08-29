2019-08-29T09:59:11+03:00
Туризм

«Лебединое озеро»: В Евпатории хотят создать новый туристический маршрут

Жители и гости полуострова смогут покормить и пофотографировать прекрасных птиц
Александра КОРШУНОВА
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Белоснежные красавцы дарят массу положительных эмоцийБелоснежные красавцы дарят массу положительных эмоцийФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму планируют создать новый туристический маршрут – «Лебединое озеро». Он будет находиться на подъезде к Евпатории.

Там есть озеро, на котором круглогодично живут белоснежные лебеди. Сейчас это территория не оборудована, водители и пассажиры бросают свои машины на обочине, перебегают дорогу, чтобы сфотографировать птиц. Конечно, из-за этого возникают аварийные ситуации.

Но ситуацию власти хотят решительно поменять благодаря разработанному туристическому маршруту.

- Экскурсия позволит повысить привлекательность города с точки зрения развития культурно-познавательного туризма. Также проект способствует благоустройству территории озера и улучшению окружающей среды, - пишет «Туристический портал Крыма».

Там хотят сделать парковку с удобными заездами, установить кормушки для птиц информационные стенды, оборудовать зоны отдыха и поставить биотуалеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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