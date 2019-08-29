За лето по Крымскому мосту промчалось 2,25 миллиона автомобилей
По Крымскому мосту за три месяца лета проехало 2,25 миллиона автомобилей. Как сообщили в инфоцентре, это практически на 8,5% больше, чем за летние месяцы прошлого года.
При этом пик автомобильного потока пришелся на 12 августа – по мосту в этот день промчались почти 36 тысяч машин.
- Мост готов к еще большим нагрузкам. Его перспективная расчетная пропускная способность - 40 тысяч автомобилей ежесуточно, - рассказал руководитель ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.
По данным инфоцентра, рост потока связан с увеличением количества грузовых и пассажирских перевозок. За лето по мосту проехали почти 200 тысяч фур и 25 тысяч рейсовых и туристических автобусов.
В основном по мосту едет туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Самары, Калуги, а также жители соседнего Краснодарского края.
Строительство железнодорожной части Крымского моста продолжается, сейчас рабочие укладывают верхнее строение пути, проводят его балластировку щебнем, рихтовку и выправку.
ИСТОЧНИК KP.RU