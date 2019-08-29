За сутки на дорогах Крыма произошло 3 ДТП: Пострадали пять человек
В Крыму за прошлые сутки произошло три аварии, пострадали пять человек. Первое ДТП случилось в Керчи.
Утром возле остановки «Дворец Пионеров» произошло столкновение двух легковых автомобилей: «ВАЗ 2109» и Hyundai Elantra.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Они обеспечили необходимые меры безопасности и оказали помощь пострадавшему ребенку. После этого его передали врачам.
Одна из авария привела к трагическим последствиям. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
После понадобилась помощь в Ленинском районе, где на трассе «Таврида» произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате чего пострадало два человека.
А третье, смертельное, ДТП произошло ночью в Черноморском районе. В результате аварии, с участием двух легковушек - «Lada 2114» и Chevrolet Epica пострадали 3 человека, один из которых получил травмы несовместимые с жизнью.
- На месте аварии спасатели чрезвычайного ведомства произвели работы по обеспечению пожарной безопасности и аварийно-спасательные работы по деблокации погибшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.
Всего с начала года в республике произошло 554 ДТП, сотрудникам МЧС удалось спасти 780 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU