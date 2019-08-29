За сутки на дорогах Крыма произошло 3 ДТП: Пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-29T12:54:11+03:00

Будьте осторожны на дорогах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

К сожалению, один из них получил смертельные травмы

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В Крыму за прошлые сутки произошло три аварии, пострадали пять человек. Первое ДТП случилось в Керчи.

Утром возле остановки «Дворец Пионеров» произошло столкновение двух легковых автомобилей: «ВАЗ 2109» и Hyundai Elantra.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Они обеспечили необходимые меры безопасности и оказали помощь пострадавшему ребенку. После этого его передали врачам.

Одна из авария привела к трагическим последствиям. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

После понадобилась помощь в Ленинском районе, где на трассе «Таврида» произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате чего пострадало два человека.

А третье, смертельное, ДТП произошло ночью в Черноморском районе. В результате аварии, с участием двух легковушек - «Lada 2114» и Chevrolet Epica пострадали 3 человека, один из которых получил травмы несовместимые с жизнью.

- На месте аварии спасатели чрезвычайного ведомства произвели работы по обеспечению пожарной безопасности и аварийно-спасательные работы по деблокации погибшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

Всего с начала года в республике произошло 554 ДТП, сотрудникам МЧС удалось спасти 780 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU