В Симферополе разыскивают владельцев шести брошенных машин
Администрация Симферополя ищет владельцев брошенных автомобилей. В городе их нашли шесть.
Среди них Alfa Romeo, Chery Amulet, «Москвич» и «Жигули».
Alfa Romeo считается машиной премиум класса. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
- Собственники автомобилей вправе отказаться от своего права собственности на транспортное средство в пользу муниципального образования, - рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.
Список автомобилей. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Для этого им нужно обратиться в Департамент административно-технического контроля по адресу: Симферополь, ул. 60 лет Октября/ул.Залесская,13/64.
Если собственника не найдут, то его принудительно эвакуируют на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU