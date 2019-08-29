В Симферополе разыскивают владельцев шести брошенных машин

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-29T15:11:48+03:00

Среди них есть даже итальянская премиум класса – Alfa Romeo

Изменить размер текста: A A

Администрация Симферополя ищет владельцев брошенных автомобилей. В городе их нашли шесть.

Среди них Alfa Romeo, Chery Amulet, «Москвич» и «Жигули».

Alfa Romeo считается машиной премиум класса. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Собственники автомобилей вправе отказаться от своего права собственности на транспортное средство в пользу муниципального образования, - рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.

Список автомобилей. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Для этого им нужно обратиться в Департамент административно-технического контроля по адресу: Симферополь, ул. 60 лет Октября/ул.Залесская,13/64.

Если собственника не найдут, то его принудительно эвакуируют на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU