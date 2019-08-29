2019-08-29T17:23:55+03:00
Общество

В Судаке завершается строительство школы на 800 мест

Она оборудована по последнему слову техники
Александра КОРШУНОВА
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Работы на объекты стартовали в 2016 году. Фото: пресс-служба Минстроя РКРаботы на объекты стартовали в 2016 году. Фото: пресс-служба Минстроя РК
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Строительство новой школы в Судаке на 800 мест находится на финальном этапе. Сейчас на объекте устраняются замечания, которые сделаны подрядчику, а также проводится благоустройство территории.

Недочеты должны исправить до середины сентября.

- Администрации Судака необходимо в кратчайшие сроки определиться с кандидатурой на пост директора новой школы, а также приступить к формированию педагогического коллектива и юридического лица, - отметил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Строительство школы началось в 2016 году, на ее возведение потратили 650 миллионов рублей.

Она представляет собой четырехэтажное здание. Там расположены 33 учебных классов, в здании расположены: пищеблок, актовый зал на 546 мест, медицинские кабинеты и информационно- библиотечный центр, спортивные залы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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