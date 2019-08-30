Как проходит ремонт улицы Александра Невского в Симферополе

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-30T10:10:15+03:00

30 августа подрядчик приступает к укладке нового асфальта на первом участке дороги

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В пятницу, 30 августа, подрядчик приступает к укладке нового асфальтового покрытия на первом участке дороги. Сейчас там меняют сети ливневой и бытовой канализации. Об этом рассказал представить компании подрядчика Апет Акопян.

На одном из участков рабочие уже приступили к укладке тротуарной плитки и установке бордюрного камня.

- Параллельно с этими работами 30 августа на улице Александра Невского начнется укладка асфальта. Новое покрытие появится на участке от кольца площади Советской до Главпочтамта, - сообщил Акопян.

Работы на центральной улице города начались 17 августа. Там демонтировали старый камень, сняли покрытие на дороге и тротуарах.

Из-за этого городе разработали специальную схему объзда для водителей легкововых автомобилей и общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU