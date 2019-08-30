Как проходит ремонт улицы Александра Невского в Симферополе
В пятницу, 30 августа, подрядчик приступает к укладке нового асфальтового покрытия на первом участке дороги. Сейчас там меняют сети ливневой и бытовой канализации. Об этом рассказал представить компании подрядчика Апет Акопян.
На одном из участков рабочие уже приступили к укладке тротуарной плитки и установке бордюрного камня.
- Параллельно с этими работами 30 августа на улице Александра Невского начнется укладка асфальта. Новое покрытие появится на участке от кольца площади Советской до Главпочтамта, - сообщил Акопян.
Работы на центральной улице города начались 17 августа. Там демонтировали старый камень, сняли покрытие на дороге и тротуарах.
Из-за этого городе разработали специальную схему объзда для водителей легкововых автомобилей и общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU