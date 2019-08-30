2019-08-30T12:06:32+03:00
Происшествия

Бомж с ножом грабил жительниц Симферополя

Он забирал у них мобильные телефоны
Александра КОРШУНОВА
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Подозреваемый написал явку с повиннойПодозреваемый написал явку с повиннойФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В полицию Симферополя поступило сообщение о том, что на остановке в районе улицы Гагарина неизвестный достал нож и угрожал убить женщину, пытаясь отобрать у нее мобильный телефон.

Но, к счастью, девушка не пострадала и телефон свой преступнику не отдала. Ей удалось вырваться из его рук и убежать.

А через две неделю к полицейским обратилась 61-летняя местная жительница. Она рассказала, что в районе рынка «Привоз» неизвестный мужчина насильно завладел ее мобильным телефоном.

Следствие в процессе проверки установило, что нападал на пострадавших один и тот же человек. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, им оказался 35-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Он ведет бродяжнический образ жизни.

Подозреваемый написал явку с повинной.

- В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, - сообщили в пресс-службе МВД РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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