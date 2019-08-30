2019-08-30T15:23:46+03:00
Происшествия

На выезде из Крыма из-за ДТП образовалась пробка

Там столкнулись грузовик и легковушка
Александра КОРШУНОВА
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Планируйте свой маршрут заранее. Фото: предоставлено очевидцемПланируйте свой маршрут заранее. Фото: предоставлено очевидцем
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На выезде из Крыма образовалась серьезная пробка. Машины стоят в районе поселка Ленино, в сторону Керчи.

Затор образовался на участке из-за аварии. Как сообщили очевидцы «КП-Крым», там столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Авария на трассе "Таврида". Фото: скриншот из приложения "Яндекс. Карты"

Авария на трассе "Таврида". Фото: скриншот из приложения "Яндекс. Карты"

К счастью, обошлось без жертв.

- Очень большая пробка, где-то километров пять, - уточнил водитель.

В «Яндекс. Картах» этот участок дороги тоже «светится» красным: машины стоят от Ленинского до Горностаевки.

О причинах аварии на данный момент ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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