На выезде из Крыма из-за ДТП образовалась пробка
Там столкнулись грузовик и легковушка
Планируйте свой маршрут заранее. Фото: предоставлено очевидцем
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На выезде из Крыма образовалась серьезная пробка. Машины стоят в районе поселка Ленино, в сторону Керчи.
Затор образовался на участке из-за аварии. Как сообщили очевидцы «КП-Крым», там столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Авария на трассе "Таврида". Фото: скриншот из приложения "Яндекс. Карты"
К счастью, обошлось без жертв.
- Очень большая пробка, где-то километров пять, - уточнил водитель.
В «Яндекс. Картах» этот участок дороги тоже «светится» красным: машины стоят от Ленинского до Горностаевки.
О причинах аварии на данный момент ничего неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU