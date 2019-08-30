2019-08-30T16:50:01+03:00
Общество

На мысе Фиолент в Севастополе складируют строительные отходы

Местные жители переживают, что из-за этого уничтожается плодородный слой почвы
Александра КОРШУНОВА
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Людям из-за пыли просто нечем дышать. Фото: ForPostЛюдям из-за пыли просто нечем дышать. Фото: ForPost
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В лесу на мысе Фиолент уже полгода складируется строительный мусор. Скальную породу и известняк привозят туда самосвалы.

Местные жители переживают, то это приведет к уничтожению плодородного слоя почвы, могут погибнуть сосны и другая растительность. Конечно, страдают и сами люди – из-за пыли им просто нечем дышать.

Куда только жители не общались, но пока результатов нет.

После того, как журналист местного СМИ обратился в Севприроднадзор и в департамент городского хозяйства, на место выехали сотрудники одного из ведомств.

На место сотрудники природоохранной организации выехали в тот же день. Замначальника Вадим Писляк рассказал, что кому принадлежит эта территория – неизвестно, нужно выяснять, пишет ForPost.

- Если это земля Минобороны, Севприроднадзор не имеет там полномочий, - добавил Писляк.

Ведомство не увидела значительного ущерба для деревьев, краснокнижные, по их словам, грунтом не засыпаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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