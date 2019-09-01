В Симферополе пожар с кладбища перекинулся на автосервис
В Симферополе произошел пожар близ старого еврейского кладбища на улице Западной (микрорайон Украинка).
Как сообщают в соцсетях очевидцы, огонь занялся на территории кладбища, а оттуда перекинулся на автосервис рядом.
- Сначала загорелась трава на кладбище, потом подошло к автосервису, - рассказывает местная жительница Дарья.
Горожане попытались справиться с огнем собственными силами, однако не удалось.
01.09.2019. Пожар на улице Западной в Симферополе.Видео: Татьяна Щербакова / Инцидент Крым / ВКонтакте
К счастью, пожар в итоге все же потушили, о пострадавших не сообщается. Общая площадь возгорания тоже пока не известна
ИСТОЧНИК KP.RU