В Симферополе пожар с кладбища перекинулся на автосервис

СЕГОДНЯ 22:39 2019-09-01T22:39:23+03:00

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В Симферополе произошел пожар близ старого еврейского кладбища на улице Западной (микрорайон Украинка).

Как сообщают в соцсетях очевидцы, огонь занялся на территории кладбища, а оттуда перекинулся на автосервис рядом.

- Сначала загорелась трава на кладбище, потом подошло к автосервису, - рассказывает местная жительница Дарья.

Горожане попытались справиться с огнем собственными силами, однако не удалось.

01.09.2019. Пожар на улице Западной в Симферополе.Видео: Татьяна Щербакова / Инцидент Крым / ВКонтакте

К счастью, пожар в итоге все же потушили, о пострадавших не сообщается. Общая площадь возгорания тоже пока не известна

ИСТОЧНИК KP.RU