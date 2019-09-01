2019-09-01T22:39:23+03:00
Происшествия

В Симферополе пожар с кладбища перекинулся на автосервис

Загорелась сухая трава [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Симферополе произошел пожар близ старого еврейского кладбища на улице Западной (микрорайон Украинка).

Как сообщают в соцсетях очевидцы, огонь занялся на территории кладбища, а оттуда перекинулся на автосервис рядом.

- Сначала загорелась трава на кладбище, потом подошло к автосервису, - рассказывает местная жительница Дарья.

Горожане попытались справиться с огнем собственными силами, однако не удалось.

01.09.2019. Пожар на улице Западной в Симферополе.Видео: Татьяна Щербакова / Инцидент Крым / ВКонтакте

К счастью, пожар в итоге все же потушили, о пострадавших не сообщается. Общая площадь возгорания тоже пока не известна

ИСТОЧНИК KP.RU

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