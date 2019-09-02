С 1 сентября в Крыму начала работать единая транспортная карта
Во всех городах Крыма с 1 сентября ввели единую транспортную карту. Она действует для проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах.
Ее стоимость составляет 60 рублей, купить карту нужно один раз, а потом просто класть на нее деньги.
А льготникам она выдается бесплатно, для получения карты такой категории граждан нужно обратиться в офис по адресу: ул. Л.Украинки, 4.
- Электронные проездные вводятся для того, чтобы предоставить пассажирам альтернативу оплаты наличными средствами. Для школьников можно будет приобрести специальный браслет, который выступит таким же носителем информации, как и карта, - рассказал директор «Горавтотранса» Денис Майор.
ВАЖНО
Стоимость услуги в месяц в рамках тарифа "Проездной билет" – 1 530 рублей, "Общешкольный" – 850 рублей.
Картой можно воспользоваться в автобусах «Горавтотранса» и в троллейбусах муниципального предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU