С 1 сентября в Крыму начала работать единая транспортная карта

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-02T11:19:17+03:00

Пассажиры могут ей пользоваться в автобусах и троллейбусах

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Во всех городах Крыма с 1 сентября ввели единую транспортную карту. Она действует для проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах.

Ее стоимость составляет 60 рублей, купить карту нужно один раз, а потом просто класть на нее деньги.

А льготникам она выдается бесплатно, для получения карты такой категории граждан нужно обратиться в офис по адресу: ул. Л.Украинки, 4.

- Электронные проездные вводятся для того, чтобы предоставить пассажирам альтернативу оплаты наличными средствами. Для школьников можно будет приобрести специальный браслет, который выступит таким же носителем информации, как и карта, - рассказал директор «Горавтотранса» Денис Майор.

ВАЖНО

Стоимость услуги в месяц в рамках тарифа "Проездной билет" – 1 530 рублей, "Общешкольный" – 850 рублей.

Картой можно воспользоваться в автобусах «Горавтотранса» и в троллейбусах муниципального предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU