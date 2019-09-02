2019-09-02T11:05:04+03:00
Общество

В школы Крыма и Севастополя пошли почти 29 тысяч первоклассников

Сегодня для детей и педагогов республики прошли торжественные линейки
Александра КОРШУНОВА
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Праздничная линейка в школе №2 в СимферополеПраздничная линейка в школе №2 в СимферополеФото: Александра КОРШУНОВА
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В новому учебном году в первый раз переступили порог школы около 29 тысяч детей Крыма и Севастополя. В этом году торжественная линейка прозвучала 2 сентября, так как начало месяца и День знаний выпал на воскресенье.

Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе Минобра РК в первый класс в 2019 году пошли 23,7 тысячи детей, в 9-м классе обучается примерно 18 тысяч человек, а в 11 около девяти тысяч.

Что касается города-героя Севастополя, то первоклассников там оказалось больше пяти тысяч. В городе работает 67 школ, из них 62 - государственных, а 5 - частных.

- Всего в общеобразовательных учреждениях города будет учиться около 46 тысяч детей, - утонили в пресс-службе правительства Севастополя

Кстати, в филиале Нахимовского военно-морского училища также состоялось торжественное собрание, посвященное Дню знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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