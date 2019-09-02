83% крымчан довольны уровнем жизни

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-02T14:17:49+03:00

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83% крымчан в целом довольны уровнем жизни и больше половины – материальным положением. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, проведенного с 19 по 21 августа.

- Мы проводим подобный опрос уже третий раз за год, и оценки достаточно высокие. Доля довольных крымчан варьировалась от 82 до 85%, а недовольных - от 14 до 17%, - сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, речь идет не только о материальном положении, но и о здоровье, об отношениях с родственниками, другими членами семьи.

- Оценка кому-то может показаться завышенной, но нам понятно, почему именно она такая. Человек высказывает позитивную оценку в целом, он говорит о своей собственной жизни, которая не исчерпывается материальным аспектом, - добавил Федоров.

Что касается семейных доходов, их уровнем довольны 56% опрошенных, а 42% не удовлетворены.

- За прошедший год 25% респондентов отметили, что их материальное состояние скорее улучшилось, а 20% сказали, что ухудшилось. 54% опрошенных не зафиксировали никаких изменений к лучшему или худшему состоянию, - заявил гендиректор ВЦИОМ.

Также сотрудники центра проводили опрос, довольны ли жители Крыма положением дел в республике. 76% респондентов отметили, что их все удовлетворяет, а 21% опрошенных заявили о недовольстве. При этом больше всего положением дел на полуострове довольны те, кому за 60 лет, а вот в категорию недовольных попали в основном безработные и молодые люди.

СПРАВКА "КП"

Специалисты опросили 1 600 человек в формате телефонного интервью. По данным главы ВЦИОМ, погрешность составляет не больше 2,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU