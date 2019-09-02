В Крыму отдохнуло 5,8 миллиона туристов

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-02T17:11:59+03:00

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В Крыму, по данным на 1 сентября, отдохнуло 5,8 миллиона человек. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 миллионам: 5 миллионов 800 тысяч, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Крымский премьер отметил, что 58% туристов прибыли на полуостров через Крымский мост, около 900 тысяч – через границу с Украиной.

Также глава Крыма добавил, что впереди бархатный сезон.

- Средний уровень загрузки средств размещения – 70%, в ряде регионов – более 95%, - добавил Сергей Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU