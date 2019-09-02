Маневр не удался: В Севастополе иномарка перевернулась, объезжая маршрутку
Авария произошла на проспекте Генерала Острякова
Фото: очевидцы
Изменить размер текста:
В Севастополе автомобиль BMW перевернулся посреди оживленной улицы. Авария произошла на проспекте Генерала Острякова.
По словам очевидцев, водитель иномарки решил обогнать маршрутное такси, которое, по мнению любителя быстрой езды, двигалось с недостаточной скоростью.
Маневр оказался неудачным, водитель с управлением не справился и перевернулся на бок, прокатившись таким образом еще метр-другой и перегородив в итоге всю полосу.
К счастью, как сообщили ForPost в пресс-службе местного управления МВД, в аварии никто не пострадал и уж тем более не погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU