2019-09-02T22:57:20+03:00
Происшествия

Маневр не удался: В Севастополе иномарка перевернулась, объезжая маршрутку

Авария произошла на проспекте Генерала Острякова
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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В Севастополе автомобиль BMW перевернулся посреди оживленной улицы. Авария произошла на проспекте Генерала Острякова.

По словам очевидцев, водитель иномарки решил обогнать маршрутное такси, которое, по мнению любителя быстрой езды, двигалось с недостаточной скоростью.

Маневр оказался неудачным, водитель с управлением не справился и перевернулся на бок, прокатившись таким образом еще метр-другой и перегородив в итоге всю полосу.

К счастью, как сообщили ForPost в пресс-службе местного управления МВД, в аварии никто не пострадал и уж тем более не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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