Маневр не удался: В Севастополе иномарка перевернулась, объезжая маршрутку

2 Сент. 22:57 2019-09-02T22:57:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Севастополе автомобиль BMW перевернулся посреди оживленной улицы. Авария произошла на проспекте Генерала Острякова.

По словам очевидцев, водитель иномарки решил обогнать маршрутное такси, которое, по мнению любителя быстрой езды, двигалось с недостаточной скоростью.

Маневр оказался неудачным, водитель с управлением не справился и перевернулся на бок, прокатившись таким образом еще метр-другой и перегородив в итоге всю полосу.

К счастью, как сообщили ForPost в пресс-службе местного управления МВД, в аварии никто не пострадал и уж тем более не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU