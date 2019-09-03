Севастопольские полицейские задержали разбойников

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-03T08:28:44+03:00

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В Севастополе полицейские задержали двух разбойников, которые напали на местного жителя.

Они ворвались в частный дом, застали там 43-летнего хозяина и потребовали денег.

- Давай, долги возвращать надо!

- Но я не должен вам никаких денег, - попытался возразить мужчина, за что получил удар под дых.

Разбойники избили севастопольца, отобрали все наличные, которые смогли найти, а также два мобильных телефона.

Вскоре в дом зашла 70-летняя мать пострадавшего, увидела избитого сына и сразу же написала заявление в полицию.

Оперативники по горячим следам задержали разбойников - 24 и 26 лет от роду. В отношении них возбудили уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой». Теперь молодым парням грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU