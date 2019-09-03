В Севастополе выпала из окна шестилетняя девочка: Ее мать в это время выпивала

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-03T09:26:28+03:00

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК

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В Гагаринском районе Севастополе возле многоэтажки по улице Юмашева на земле нашли шестилетнюю девочку. Пострадавшего ребенка обнаружили соседи, которые и вызвали врачей.

В тяжелом состоянии девочку отвезли в больницу.

Следствие установило, что девочка выпала с 5 этажа, там в квартире она жила с мамой. Оказалось, что женщина заперла дочь дома и ушла выпивать к соседям.

Трагедия произошла в эти два часа, которые мамы не было дома.

На место происшествия немедленно выехали следователи, криминалисты и сотрудники полиции.

- В настоящее время пострадавшая девочка находится в коме крайней стадии. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму.

В отношении матери уже возбуждено уголовное дело, подозреваемой в том, что она оставила ребенка в опасности.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU