В Севастополе выпала из окна шестилетняя девочка: Ее мать в это время выпивала
В Гагаринском районе Севастополе возле многоэтажки по улице Юмашева на земле нашли шестилетнюю девочку. Пострадавшего ребенка обнаружили соседи, которые и вызвали врачей.
В тяжелом состоянии девочку отвезли в больницу.
Следствие установило, что девочка выпала с 5 этажа, там в квартире она жила с мамой. Оказалось, что женщина заперла дочь дома и ушла выпивать к соседям.
Трагедия произошла в эти два часа, которые мамы не было дома.
На место происшествия немедленно выехали следователи, криминалисты и сотрудники полиции.
- В настоящее время пострадавшая девочка находится в коме крайней стадии. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму.
В отношении матери уже возбуждено уголовное дело, подозреваемой в том, что она оставила ребенка в опасности.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU