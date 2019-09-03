Два опасных пляжа нашли в Керчи

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-03T14:42:05+03:00

Там мало спасателей и нет медпункта

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Керченская прокуратура обнаружила, что на двух городских пляжах в полном объеме не обеспечена безопасность людей.

Там не установлены расписание работы спасательного поста и график дежурства спасателей, не было помещения медпункта, а количество матросов-спасателей не соответствовало установленному нормативу.

- В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города в адрес предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию пляжей, внесены представления об устранении нарушений закона, - сообщили в надзорном ведомстве.

Работа находится под контролем прокуратуры.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о восьми крымских пляжах, которые непригодны для купания. Они соответствуют санитарным правилам и нормативам по микробиологическим показателям.

Пляжи «с нарушениями» нашли в Алуште, Севастополе, Ленинском и Бахчисарайском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU