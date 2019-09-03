2019-09-03T14:42:05+03:00
Общество

Два опасных пляжа нашли в Керчи

Там мало спасателей и нет медпункта
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Керченская прокуратура обнаружила, что на двух городских пляжах в полном объеме не обеспечена безопасность людей.

Там не установлены расписание работы спасательного поста и график дежурства спасателей, не было помещения медпункта, а количество матросов-спасателей не соответствовало установленному нормативу.

- В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города в адрес предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию пляжей, внесены представления об устранении нарушений закона, - сообщили в надзорном ведомстве.

Работа находится под контролем прокуратуры.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о восьми крымских пляжах, которые непригодны для купания. Они соответствуют санитарным правилам и нормативам по микробиологическим показателям.

Пляжи «с нарушениями» нашли в Алуште, Севастополе, Ленинском и Бахчисарайском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузовик насмерть сбил женщину в Симферополе
Дочь первого президента Крыма рассказала о состоянии отца, перенесшего инсульт в Турции
Глава Крыма рассказал, когда начнется ремонт кинотеатра «Симферополь»
Неизвестные разбили новую плитку на набережной Симферополя
Житель Херсонской области пытался проехать в Крым по поддельному паспорту
В Симферополе случился пожар возле Арбитражного суда
В Севастополе выпала из окна шестилетняя девочка: Ее мать в это время выпивала
Севастопольские полицейские задержали разбойников
Погода в Крыму 3 сентября: Жарко и ветрено
Маневр не удался: В Севастополе иномарка перевернулась, объезжая маршрутку
Часть Симферополя 3 сентября остается без воды из-за ремонта
Дочь первого президента Крыма, впавшего в кому в Турции, надеется вывезти отца на лечение в Россию
В Крыму отдохнуло 5,8 миллиона туристов
Дым столбом: На улице Хрусталева в Севастополе загорелся автомагазин
Под Саками столкнулись две легковушки: Пострадали три человека