Пенсионерка пыталась спрыгнуть с горы в Судаке
Крымским спасателям поступила информация о том, что на сложном участке горы Сахарная головка, в районе Судака, находится женщина.
Она не смогла самостоятельно выбраться. К ней на помощь выехали спасатели.
По прибытии сотрудники МЧС стало понятно, что 78-летняя жительница Судака находится на восточном склоне горы.
Спасателя поднялись к ней и с помощью альпинистского снаряжения, эвакуировали ее с опасного участка, а после передали сотрудникам «скорой» помощи.
- Операция осложнялась тем, что пострадавшая практически не реагировала на рекомендации спасателей и пыталась самостоятельно спуститься с горы. В результате быстрых и грамотных действий специалистов женщину благополучно спасли, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU