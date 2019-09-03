Пенсионерка пыталась спрыгнуть с горы в Судаке

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-03T17:52:50+03:00

Она находилась на сложном участке горы Сахарная головка. Фото: пресс-служба МЧС РК

Ее эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения

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Крымским спасателям поступила информация о том, что на сложном участке горы Сахарная головка, в районе Судака, находится женщина.

Она не смогла самостоятельно выбраться. К ней на помощь выехали спасатели.

По прибытии сотрудники МЧС стало понятно, что 78-летняя жительница Судака находится на восточном склоне горы.

Спасателя поднялись к ней и с помощью альпинистского снаряжения, эвакуировали ее с опасного участка, а после передали сотрудникам «скорой» помощи.

- Операция осложнялась тем, что пострадавшая практически не реагировала на рекомендации спасателей и пыталась самостоятельно спуститься с горы. В результате быстрых и грамотных действий специалистов женщину благополучно спасли, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU