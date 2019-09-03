2019-09-03T19:18:15+03:00
Общество

В Симферополе в память о жертвах трагедии в Беслане запустили в небо две сотни шаров

Акцию приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом [фото]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: Лидия ВетховаФото: Лидия Ветхова
Изменить размер текста:

В Симферополе возле храма Святителя Луки прошла мемориальная акция «Дети Беслана». Ее приурочили к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечают 3 сентября.

В память о детях, погибших из-за трагедии в Беслане, участники акции выпустили в небо 186 белоснежных воздушных шаров.

Священнослужители - протоиерей Богдан Струмчинский и имам Центральной симферопольской мечети Кебир-Джами Эдем Люманов - прочли заупокойные молитвы.

– Не буду скрывать, в 2014-2016 годах в Крыму были неоднократные проявления диверсионно-террористических групп. Однако все готовящиеся террористические акты пресечены, – приводит Крымская газета слова руководителя аппарата антитеррористической комиссии в РК Александра Булычева. - Благодаря бдительности крымчан и информации, которая от них к нам поступает, нам удаётся ликвидировать террористически угрозы.

Фото: Лидия Ветхова

Фото: Лидия Ветхова

В завершение акции сотрудники ОМОН "Беркут" продемонстрировали участникам показательные выступления по задержанию нарушителей и рукопашному бою.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алуште за 5 миллионов рублей проведут перепись мертвых
В Симферополе 4 сентября частично отключат свет на 7 улицах и переулках
Пенсионерка пыталась спрыгнуть с горы в Судаке
Аксенов ответил на вопрос о разделении обязанностей главы и председателя Совмина Крыма
Грузовик насмерть сбил женщину в Симферополе
Дочь первого президента Крыма рассказала о состоянии отца, перенесшего инсульт в Турции
Глава Крыма рассказал, когда начнется ремонт кинотеатра «Симферополь»
Два опасных пляжа нашли в Керчи
Неизвестные разбили новую плитку на набережной Симферополя
Житель Херсонской области пытался проехать в Крым по поддельному паспорту
В Симферополе случился пожар возле Арбитражного суда
В Севастополе выпала из окна шестилетняя девочка: Ее мать в это время выпивала
Севастопольские полицейские задержали разбойников
Погода в Крыму 3 сентября: Жарко и ветрено
Маневр не удался: В Севастополе иномарка перевернулась, объезжая маршрутку
Часть Симферополя 3 сентября остается без воды из-за ремонта
Дочь первого президента Крыма, впавшего в кому в Турции, надеется вывезти отца на лечение в Россию
В Крыму отдохнуло 5,8 миллиона туристов
Дым столбом: На улице Хрусталева в Севастополе загорелся автомагазин
Под Саками столкнулись две легковушки: Пострадали три человека