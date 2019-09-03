В Симферополе в память о жертвах трагедии в Беслане запустили в небо две сотни шаров

СЕГОДНЯ 19:17 2019-09-03T19:18:15+03:00

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В Симферополе возле храма Святителя Луки прошла мемориальная акция «Дети Беслана». Ее приурочили к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечают 3 сентября.

В память о детях, погибших из-за трагедии в Беслане, участники акции выпустили в небо 186 белоснежных воздушных шаров.

Священнослужители - протоиерей Богдан Струмчинский и имам Центральной симферопольской мечети Кебир-Джами Эдем Люманов - прочли заупокойные молитвы.

– Не буду скрывать, в 2014-2016 годах в Крыму были неоднократные проявления диверсионно-террористических групп. Однако все готовящиеся террористические акты пресечены, – приводит Крымская газета слова руководителя аппарата антитеррористической комиссии в РК Александра Булычева. - Благодаря бдительности крымчан и информации, которая от них к нам поступает, нам удаётся ликвидировать террористически угрозы.

Фото: Лидия Ветхова

В завершение акции сотрудники ОМОН "Беркут" продемонстрировали участникам показательные выступления по задержанию нарушителей и рукопашному бою.

ИСТОЧНИК KP.RU