«Руки загребущие, лишь бы проектов набрать»: Аксенов заявил, что не допустит к федеральным деньгам недобросовестных подрядчиков

СЕГОДНЯ 22:27 2019-09-03T22:27:54+03:00

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В дальнейшем к дорожным работам в Крыму не допустят подрядчиков, которые сорвали сроки или не соблюдают качество работ. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Подрядчики, руки загребущие, понабирают объектов, не понимая, что они своими силами с ними не справятся. Лишь бы набрать. Кто срывает сроки, больше никогда в дорожной деятельности в Республике Крым принимать участие не будут, - - приводит слова Аксенова Крымское информационное агентство. - Закрыли тему, бегать ни за кем не будем. Считайте это официальным заявлением.

Глава республики пообещал, что принимать работы в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» будет вместе с сотрудниками прокуратуры.

В рамках упомянутого проекта планируется отремонтировать более двух тысяч километров крымских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU