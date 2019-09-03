2019-09-03T22:27:54+03:00
Общество

«Руки загребущие, лишь бы проектов набрать»: Аксенов заявил, что не допустит к федеральным деньгам недобросовестных подрядчиков

Принимать работы будут вместе с сотрудниками прокуратуры
Анастасия ЖУКОВА
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Срыву сроков - в бой!Срыву сроков - в бой!Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В дальнейшем к дорожным работам в Крыму не допустят подрядчиков, которые сорвали сроки или не соблюдают качество работ. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Подрядчики, руки загребущие, понабирают объектов, не понимая, что они своими силами с ними не справятся. Лишь бы набрать. Кто срывает сроки, больше никогда в дорожной деятельности в Республике Крым принимать участие не будут, - - приводит слова Аксенова Крымское информационное агентство. - Закрыли тему, бегать ни за кем не будем. Считайте это официальным заявлением.

Глава республики пообещал, что принимать работы в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» будет вместе с сотрудниками прокуратуры.

В рамках упомянутого проекта планируется отремонтировать более двух тысяч километров крымских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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