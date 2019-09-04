Турист из Краснодара перевернулся на ВMW в Судаке

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-04T08:38:36+03:00

К счастью, погибших нет. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В Судаке на улице Алуштинской произошла авария. В кювет перевернулась иномарка, требовалась помощь спасателей.

Когда сотрудники МЧС выехали на место, то увидели, что ВMW в буквальном смысле лежит на крыше.

Водитель не справился с управлением. Фото: пресс-служба МЧС РК

Оказалось, что гость из Краснодара, который и управлял легковушкой, не справился с управлением, съехал кювет. Из-за этого машина и перевернулась.

Самостоятельно выйти из автомобиля водитель не мог. Поэтому спасатели с помощью шанцевого инструмента вытащили его из машины.

- После этого мужчину передали врачам для дальнейшей госпитализации, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

На месте ДТП спасатели оградили рабочую зону сигнальной лентой и обеспечили пожарную безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU