Турист из Краснодара перевернулся на ВMW в Судаке
В Судаке на улице Алуштинской произошла авария. В кювет перевернулась иномарка, требовалась помощь спасателей.
Когда сотрудники МЧС выехали на место, то увидели, что ВMW в буквальном смысле лежит на крыше.
Водитель не справился с управлением. Фото: пресс-служба МЧС РК
Оказалось, что гость из Краснодара, который и управлял легковушкой, не справился с управлением, съехал кювет. Из-за этого машина и перевернулась.
Самостоятельно выйти из автомобиля водитель не мог. Поэтому спасатели с помощью шанцевого инструмента вытащили его из машины.
- После этого мужчину передали врачам для дальнейшей госпитализации, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
На месте ДТП спасатели оградили рабочую зону сигнальной лентой и обеспечили пожарную безопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU