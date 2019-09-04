2019-09-04T12:31:53+03:00
Общество

В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»

Пакет документов уже отправили в Минфин России
Александра КОРШУНОВА
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Ее площадь составляет 15 гектаровЕе площадь составляет 15 гектаровФото: "КП" Архив
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В Минфине Крыма рассказали, что уже подготовлен и отправлен пакет документов для создания в республике игорной зоны. Она будет носить название «Золотой берег».

А ее площадь - 15 гектаров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил о том, что игорная зона заработает на полуострове в сентябре 2019 года. Тогда он рассказал, что в начале января рабочая группа при правительстве уже выбрала земельный участок для ее размещения.

Напомним, в июле 2014 года Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в Крыму игорной зоны. Ожидается, что доходность проекта составит 25 миллиардов рублей в год. В 2016 году власти Крыма выделили под игорную зону 16 га земли в пос. Гаспра, Большая Ялта. Накануне власти решили выбрать новый участок для игорной зоны, так как отдали эту землю под строительство пятизвездночного гостиничного комплекса за 1,16 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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