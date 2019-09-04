В Севастополе 34 человека заразились ротовирусной инфекцией

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-04T15:25:13+03:00

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Роспотребнадзор сообщил о том, что в Севастополе начался сезонный подъем заболеваемости ротовирусной инфекцией. За два месяца в городе зарегистрировали 34 случая инфицирования.

При том, том, что 28 пострадавших - несовершеннолетние.

ВАЖНО

Для того, чтобы не заразиться, нужно соблюдать меры профилактики:

- для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

- мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета;

- у каждого члена семьи, особенно у детей, должен быть индивидуальный набор посуды;

- перед тем, как употребить в пищу овощи и фрукты, нужно их тщательно вымыть и обдать кипятком;

- купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

СПРАВКА «КП»

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемые кишечными вирусами (энтеровирусами). Они проявляются по-разному: от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.

ИСТОЧНИК KP.RU