На Украине объявили в розыск главу Избиркома Крыма

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-04T15:32:49+03:00

В Республике Крым 8 сентября пройдут выборы в Госсовет РК

В отношение его началось досудебное расследование

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Главу Избиркома Крыма Михаила Малышева так называемая «прокуратура АРК», которая находится на Украине, объявила в розыск.

Именно он обеспечивает проведение голосование, которое пройдет в Республике Крым 8 сентября. Жители определятся с новыми депутатами в Госсовет РК.

- 16 марта 2014 года обеспечил проведение и незаконного «общекрымского референдума», которым высшее руководство Российской Федерации пытается легитимизировать захват украинского полуострова, - сообщили в «прокуратуре».

Малышева подозревают в госизмене, «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Как уточнили в прокуратуре, его объявили в розыск.

Помимо этого, в отношении главы Избиркома Крыма начато досудебное расследование на Украине. В соседнем государстве уверены, что он уклоняется от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU