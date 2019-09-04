На Украине объявили в розыск главу Избиркома Крыма
Главу Избиркома Крыма Михаила Малышева так называемая «прокуратура АРК», которая находится на Украине, объявила в розыск.
Именно он обеспечивает проведение голосование, которое пройдет в Республике Крым 8 сентября. Жители определятся с новыми депутатами в Госсовет РК.
- 16 марта 2014 года обеспечил проведение и незаконного «общекрымского референдума», которым высшее руководство Российской Федерации пытается легитимизировать захват украинского полуострова, - сообщили в «прокуратуре».
Малышева подозревают в госизмене, «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Как уточнили в прокуратуре, его объявили в розыск.
Помимо этого, в отношении главы Избиркома Крыма начато досудебное расследование на Украине. В соседнем государстве уверены, что он уклоняется от уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU