2019-09-04T15:32:49+03:00
Общество

На Украине объявили в розыск главу Избиркома Крыма

В отношение его началось досудебное расследование
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В Республике Крым 8 сентября пройдут выборы в Госсовет РКВ Республике Крым 8 сентября пройдут выборы в Госсовет РК
Изменить размер текста:

Главу Избиркома Крыма Михаила Малышева так называемая «прокуратура АРК», которая находится на Украине, объявила в розыск.

Именно он обеспечивает проведение голосование, которое пройдет в Республике Крым 8 сентября. Жители определятся с новыми депутатами в Госсовет РК.

- 16 марта 2014 года обеспечил проведение и незаконного «общекрымского референдума», которым высшее руководство Российской Федерации пытается легитимизировать захват украинского полуострова, - сообщили в «прокуратуре».

Малышева подозревают в госизмене, «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Как уточнили в прокуратуре, его объявили в розыск.

Помимо этого, в отношении главы Избиркома Крыма начато досудебное расследование на Украине. В соседнем государстве уверены, что он уклоняется от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе 34 человека заразились ротовирусной инфекцией
Для борьбы с вандалами на набережной Симферополя установят камеры видеонаблюдения
Наложницы в гарем, пузатые мужики и амбалы-каскадеры: В Крыму ищут массовку для киносъемок
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
Сотрудники МЧС не дали 78-летней пенсионерке из Судака совершить суицид
Первые сирийские цитрусы доставили в Крым
В пруду Гагаринского парка в Симферополе нашли труп мужчины
Крымчанам почти на месяц запретили гулять в лесах
До 1 ноября в Севастополе продлится вакцинация против гриппа
Турист из Краснодара перевернулся на ВMW в Судаке
Переменная облачность и без осадков: Погода в Крыму на 4 сентября
«Руки загребущие, лишь бы проектов набрать»: Аксенов заявил, что не допустит к федеральным деньгам недобросовестных подрядчиков
Севастопольцев испугала уродливая скульптура, посвященная Вежливым людям
В Симферополе в память о жертвах трагедии в Беслане запустили в небо две сотни шаров