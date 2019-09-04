2019-09-04T17:36:43+03:00
Общество

Парковку 6-й горбольницы Симферополя закрыли для крымчан

Попасть на стоянку теперь могут только машины скорой помощи
Александра КОРШУНОВА
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Территория огорожена бетонными полусферамиТерритория огорожена бетонными полусферамиФото: Виталий ПАРУБОВ
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Автомобильная парковка около 6-й городской больницы Симферополя закрыта для частного транспорта. Такие меры администрация медучреждения приняла совсем недавно в рамках антитеррористической безопасности.

Как сообщили «КП-Крым» в больнице, на этой парковке и раньше нельзя было оставлять автомобили. Она предназначена исключительно для машин скорой помощи.

- Площадь нужна при госпитализации большого количества пострадавших. Например, во время крупного ЧП. Она должна быть очищена, не заставлена машинами. Тем более, не все автомобили, которые там стояли, действительно принадлежат больным, - говорит заместитель главврача по медицинской части городской больницы №6 Эдуард Гаптракипов.

Пропускают только машины скорой помощи Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пропускают только машины скорой помощиФото: Виталий ПАРУБОВ

По его словам, жители окрестных домов часто парковали свои машины около медучреждения на всю ночь и выходные дни.

Теперь при въезде на парковку установлен шлагбаум и дежурит охранник. Он пропускает не только кареты скорой помощи, но и неотложных больных, которые приехали на частном транспорте.

Проезд около больницы заставлен машинами пациентов Фото: Виталий ПАРУБОВ

Проезд около больницы заставлен машинами пациентовФото: Виталий ПАРУБОВ

Интересно, что сотрудники 6-й горбольницы также не имеют возможности пользоваться этой парковкой. Они оставляют свой транспорт на заднем дворе медучреждения, проезжая по пропускам.

- Когда я приехал в травмпункт, эта узкая дорога была буквально забита машинами. Но делать нечего - пришлось оставить свою прямо под знаком эвакуации. В больнице я провел весь день, но, к счастью, мой автомобиль никуда не забрали, - рассказал «КП-Крым» один из пациентов больницы.Однако многие крымчане не довольны новым положением дел. Уперевшись в шлагбаум, они просто оставляют свои машины на проезжей части или в соседних дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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