В Симферополе заканчивается строительство приюта для животных

СЕГОДНЯ 18:21 2019-09-04T18:21:23+03:00

На завершение всех работ выделено 20 миллионов рублей Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Первая очередь приюта для бездомных животных в Симферополе уже готова. Полностью строительство планируют завершить до конца года, рассказала глава администрации города Наталья Маленко.

Контракт с подрядчиком заканчивается 31 декабря 2019 года.

- Сейчас идет завершение строительства, в установленные сроки. У нас нет сомнений, что приют появится, - отметила глава администрации крымской столицы.

На завершение всех работ выделено 20 миллионов рублей. А на первый этап строительства – 32 миллиона.

После открытия приюта там одновременно смогут находиться около 200 животных. Кроме того, будут построены хозяйственный и административный блоки, крытые вольеры, ветклиника, пожарные резервуары и очистные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU