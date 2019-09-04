2019-09-04T18:21:23+03:00
Общество

В Симферополе заканчивается строительство приюта для животных

Там смогут одновременно находиться 200 питомцев
Александра КОРШУНОВА
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На завершение всех работ выделено 20 миллионов рублейНа завершение всех работ выделено 20 миллионов рублейФото: Анастасия ЖУКОВА
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Первая очередь приюта для бездомных животных в Симферополе уже готова. Полностью строительство планируют завершить до конца года, рассказала глава администрации города Наталья Маленко.

Контракт с подрядчиком заканчивается 31 декабря 2019 года.

- Сейчас идет завершение строительства, в установленные сроки. У нас нет сомнений, что приют появится, - отметила глава администрации крымской столицы.

На завершение всех работ выделено 20 миллионов рублей. А на первый этап строительства – 32 миллиона.

После открытия приюта там одновременно смогут находиться около 200 животных. Кроме того, будут построены хозяйственный и административный блоки, крытые вольеры, ветклиника, пожарные резервуары и очистные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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