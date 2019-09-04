В Симферополе заканчивается строительство приюта для животных
Первая очередь приюта для бездомных животных в Симферополе уже готова. Полностью строительство планируют завершить до конца года, рассказала глава администрации города Наталья Маленко.
Контракт с подрядчиком заканчивается 31 декабря 2019 года.
- Сейчас идет завершение строительства, в установленные сроки. У нас нет сомнений, что приют появится, - отметила глава администрации крымской столицы.
На завершение всех работ выделено 20 миллионов рублей. А на первый этап строительства – 32 миллиона.
После открытия приюта там одновременно смогут находиться около 200 животных. Кроме того, будут построены хозяйственный и административный блоки, крытые вольеры, ветклиника, пожарные резервуары и очистные сооружения.
ИСТОЧНИК KP.RU