2019-09-04T18:51:53+03:00
Происшествия

Крымского контрактника обвиняют в покушении на убийство и изнасиловании

Мужчина находится под арестом
Анастасия ЖУКОВА
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Крымский гарнизонный военный суд оставил обвиняемого под стражейКрымский гарнизонный военный суд оставил обвиняемого под стражейФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымского военнослужащего по контракту обвиняют в покушении на убийство и изнасиловании "с использованием беспомощного состояния потерпевшей" (ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 105 УК РФ, ч 1. ст. 131 УК РФ).

Только по статье "изнасилование" ему грозит от трех до шести лет.

Мужчина сейчас находится в СИЗО, под стражей. Два месяца он уже провел под арестом, и по запросу следователя Крымский гарнизонный военный суд продлил ему срок содержания под стражей еще на один месяц.

Постановление пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.

Расследование продолжается, дело еще не передали в суд для рассмотрения по существу, поэтому многие детали прессе не разглашают

ИСТОЧНИК KP.RU

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