В «Лиза Алерт» рассказали, почему пропадают дети в Крыму

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-04T19:04:28+03:00

А многие родители не обращаются в полицию, потому что боятся наказания

Изменить размер текста: A A

Многие крымские родители не заявляют о пропаже детей в полицию, потому что боятся уголовного наказания или постановки на учет в качестве нерадивых родителей.

— Многих родителей пугает этот факт. Они сидят ждут, что ребенок сам придет, не обращаются в полицию, - рассказала Крымскому информационному агентству региональный представитель общественной поисковой организации «Лиза Алерт Крым» Наталья Кропочева.

Она подчеркнула, что в первый раз родители получают всего лишь предупреждение, и это никак не отразится на их дальнейшей судьбе.

По статистике, собранной общественниками из «Лиза Алерт Крым», на полуострове дети старше 12 лет обычно уходят из дома целенаправленно, однако далеко не всегда из-за неблагополучной семьи. Даже у самых ответственных, абсолютно нормальных и заботливых родителей иногда убегают дети.

- Было несколько случаев, когда дети просто уходили «подумать о жизни», как они говорили, шли куда глаза глядят, а потом темнело и общественный транспорт переставал ходить. Они даже не собирались уходить и пугать родителей. Обвинять кого в таких случаях бессмысленно, - отметила Кропочева.

ИСТОЧНИК KP.RU