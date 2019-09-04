2019-09-04T20:31:55+03:00
Общество

На крымский фестиваль «Солнечный остров» в следующем году хотят пригласить украинцев

Пока неизвестно согласятся ли они
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Харатьян на фестивале "Солнечный остров" в Евпатории (справа). Фото: пресс-служба администрации ЕвпаторииХаратьян на фестивале "Солнечный остров" в Евпатории (справа). Фото: пресс-служба администрации Евпатории
Изменить размер текста:

Актер Дмитрий Харатьян рассказал об идеях позвать на крымский фестиваль «Солнечный остров» украинских режиссеров и артистов. Возможно, это намерения реализуют в новом году.

Он отметил, что не хочет, чтобы это носило какой-то выраженный политический окрас, пишет «Крымская газета».

- В следующем году хотим пригласить в Крым украинских артистов и режиссеров. По крайней мере, предложим такой культурный обмен. Не могу спрогнозировать пока: захотят - не захотят, согласятся - не согласятся. Пока не знаем, как будут развиваться наши отношения. Мы очень рассчитываем на то, что дружба и наше братство, оно будет сгущено, - отметил Харатьян.

Он подчеркнул, что такое предложение точно будет. А, если гости из соседнего государства его примут, что фестиваль станет еще более международным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе начались уроки в недостроенной школе
В «Лиза Алерт» рассказали, почему пропадают дети в Крыму
Крымского контрактника обвиняют в покушении на убийство и изнасиловании
Первый президент Крыма находится в крайне тяжелом состоянии после комы
В Симферополе заканчивается строительство приюта для животных
Шесть тысяч тонн винограда собрали в Крыму
В Крым 5 сентября нагрянет гроза с градом
Аксенов предложил дать крымчанам возможность закрепляться за частными клиниками
Парковку 6-й горбольницы Симферополя закрыли для крымчан
На Украине объявили в розыск главу Избиркома Крыма
В Севастополе 34 человека заразились ротовирусной инфекцией
Для борьбы с вандалами на набережной Симферополя установят камеры видеонаблюдения
Наложницы в гарем, пузатые мужики и амбалы-каскадеры: В Крыму ищут массовку для киносъемок
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
Сотрудники МЧС не дали 78-летней пенсионерке из Судака совершить суицид
Первые сирийские цитрусы доставили в Крым
В пруду Гагаринского парка в Симферополе нашли труп мужчины
Крымчанам почти на месяц запретили гулять в лесах
До 1 ноября в Севастополе продлится вакцинация против гриппа
Турист из Краснодара перевернулся на ВMW в Судаке
Переменная облачность и без осадков: Погода в Крыму на 4 сентября
«Руки загребущие, лишь бы проектов набрать»: Аксенов заявил, что не допустит к федеральным деньгам недобросовестных подрядчиков
Севастопольцев испугала уродливая скульптура, посвященная Вежливым людям
В Симферополе в память о жертвах трагедии в Беслане запустили в небо две сотни шаров