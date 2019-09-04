На крымский фестиваль «Солнечный остров» в следующем году хотят пригласить украинцев

СЕГОДНЯ 20:09 2019-09-04T20:31:55+03:00

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Актер Дмитрий Харатьян рассказал об идеях позвать на крымский фестиваль «Солнечный остров» украинских режиссеров и артистов. Возможно, это намерения реализуют в новом году.

Он отметил, что не хочет, чтобы это носило какой-то выраженный политический окрас, пишет «Крымская газета».

- В следующем году хотим пригласить в Крым украинских артистов и режиссеров. По крайней мере, предложим такой культурный обмен. Не могу спрогнозировать пока: захотят - не захотят, согласятся - не согласятся. Пока не знаем, как будут развиваться наши отношения. Мы очень рассчитываем на то, что дружба и наше братство, оно будет сгущено, - отметил Харатьян.

Он подчеркнул, что такое предложение точно будет. А, если гости из соседнего государства его примут, что фестиваль станет еще более международным.

ИСТОЧНИК KP.RU