Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
На Украину приехала телеведущая Ксения Собчак и решила сделать заявление по Крыму. Отвечая на вопрос в одном из интервью, она заявила, что украинской власти нужно налаживать отношения с Россией.
Ведь Крым «вернуть» невозможно.
- Нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти какой-то позитивный выход, кроме как «отдайте Крым». Потому что он сейчас невозможен, - высказалась Собчак.
Но она подчеркнула, что считает воссоединение Крыма с Российской Федерацией незаконным.
Она отметила, что «эта территория должна быть возвращена». Собчак допустила проведение референдума в Крыму, но призналась, что это сложный вопрос, ведь на полуострове много русскоговорящего населения.
ИСТОЧНИК KP.RU