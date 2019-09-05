2019-09-05T13:49:24+03:00
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

Она уверена, что полуостров нужно «вернуть» незалежной
Александра КОРШУНОВА
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Но сейчас, по ее словам сделать это "невозможно"Но сейчас, по ее словам сделать это "невозможно"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На Украину приехала телеведущая Ксения Собчак и решила сделать заявление по Крыму. Отвечая на вопрос в одном из интервью, она заявила, что украинской власти нужно налаживать отношения с Россией.

Ведь Крым «вернуть» невозможно.

- Нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти какой-то позитивный выход, кроме как «отдайте Крым». Потому что он сейчас невозможен, - высказалась Собчак.

Но она подчеркнула, что считает воссоединение Крыма с Российской Федерацией незаконным.

Она отметила, что «эта территория должна быть возвращена». Собчак допустила проведение референдума в Крыму, но призналась, что это сложный вопрос, ведь на полуострове много русскоговорящего населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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