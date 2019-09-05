Аксенов рассказал о возможности строительства железной дороги в Ялту

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-05T14:49:10+03:00

К сожалению, если проект будет нерентабельный, то от него откажутся Фото: Евгения ГУСЕВА

Оказывается, раньше этот вопрос уже обсуждался

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В эфире одного из телеканалов глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопросы детей, сообщил, что обсуждал с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец возможность строительства железной дороги в Ялту.

Тогда они говорили о том, что хотят создать линию ж/д экспресса из симферопольского аэропорта.

Глава Крыма дополнил, что в ближайшие три месяца проект строительства железной дороги проработают. А уже он будет зависеть от окупаемости.

И, конечно, если он будет нерентабельный, то от него откажутся.

- Не могу ничего однозначного сказать, все определит экономика. Это пока теория, задача, которую можно решить, но решения пока нет, - резюмировал Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU