Аксенов рассказал о возможности строительства железной дороги в Ялту
В эфире одного из телеканалов глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопросы детей, сообщил, что обсуждал с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец возможность строительства железной дороги в Ялту.
Тогда они говорили о том, что хотят создать линию ж/д экспресса из симферопольского аэропорта.
Глава Крыма дополнил, что в ближайшие три месяца проект строительства железной дороги проработают. А уже он будет зависеть от окупаемости.
И, конечно, если он будет нерентабельный, то от него откажутся.
- Не могу ничего однозначного сказать, все определит экономика. Это пока теория, задача, которую можно решить, но решения пока нет, - резюмировал Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU