На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать тротуарную плитку

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-05T17:47:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе на улице Александра Невского рабочие начали укладывать тротуарную плитку. Также продолжается установка бортового и бордюрного камня, рассказал представитель подрядчика Апет Акопян.

В этот же момент на других участках происходит разрытие коммуникаций.

На первом перекрытом участке идет замена сетей бытовой и ливневой канализации. Рабочие бригады подрядчика устанавливают вдоль центральной улицы новые дождеприемники.

- Две тысячи квадратных метров плитки уже уложено на первом участке. Уже забетонировано два автомобильных подъезда к улице Александра Невского: это заезды во дворы и съезды на второстепенную дорогу, - добавил Акопян.

Напомним, работы на одной из центральных улиц города начались 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU