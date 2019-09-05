В Детском парке Симферополя отремонтируют все аттракционы
Аттракционы в Детском парке Симферополя станут безопаснее - их все отремонтируют. На данный момент работы завершаются на «Веселых горках», а после этого начнутся на «Ромашке».
- Каждый аттракцион ежедневно проходит обследование на исправность и безопасность, - рассказал директор парка Антон Якулевич.
Кроме этого, планируется подключить уличное освещение вдоль новых тропинок в зоне отдыха. В ближайшее время начнется монтаж питающего кабеля.
Также Якулевич прокомментировал открытие проезда в парк со стороны улицы Шмидта для парковки автомобилей.
- Мы делаем это исключительно для удобства наших посетителей, родителей с детьми, в праздничные и выходные дни. Если увидим, что автомобили нарушают безопасность посетителей парка - сразу примем соответствующие меры и этот вопрос будет закрыт, - подчеркнул директор.
ИСТОЧНИК KP.RU