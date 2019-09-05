2019-09-05T18:12:43+03:00
Общество

В Детском парке Симферополя отремонтируют все аттракционы

Сейчас работы проводятся на «Веселых горках»
Александра КОРШУНОВА
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Это одно из любимых мест горожан. Фото: пресс-служба администрации СимферополяЭто одно из любимых мест горожан. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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Аттракционы в Детском парке Симферополя станут безопаснее - их все отремонтируют. На данный момент работы завершаются на «Веселых горках», а после этого начнутся на «Ромашке».

- Каждый аттракцион ежедневно проходит обследование на исправность и безопасность, - рассказал директор парка Антон Якулевич.

Кроме этого, планируется подключить уличное освещение вдоль новых тропинок в зоне отдыха. В ближайшее время начнется монтаж питающего кабеля.

Также Якулевич прокомментировал открытие проезда в парк со стороны улицы Шмидта для парковки автомобилей.

- Мы делаем это исключительно для удобства наших посетителей, родителей с детьми, в праздничные и выходные дни. Если увидим, что автомобили нарушают безопасность посетителей парка - сразу примем соответствующие меры и этот вопрос будет закрыт, - подчеркнул директор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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