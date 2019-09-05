2019-09-05T19:36:14+03:00
Общество

В Севастополе отдохнули 418 тысяч туристов

В основном в город-герой приезжают на пять дней
Надежда ДАЦЮК
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С увеличением потока отдыхающих выросли и доходы в бюджет городаС увеличением потока отдыхающих выросли и доходы в бюджет городаФото: Надежда ДАЦЮК
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В Севастополе с начала года побывали 418 тысяч туристов. Это на 18,5% отдыхающих больше, чем в прошлом году, сообщает ForPost.

В 2018 году город-герой посетили 340,8 тысячи человек.

Многие из приехавших отдыхать и местные жители побывали на экскурсиях - их количество с начала года составило 1,2 миллиона человек.

В основном в туристический сезон в Севастополь приезжают на пять дней. Так поступают больше 40% туристов. Еще 25% от общего потока проводят в городе 4 дня, а 27% - три дня, всего 8% приезжают на два дня.

С увеличением потока отдыхающих выросли и доходы в бюджет города. Так, гостиницы и общепит заплатили 173 миллиона рублей налогов. Это на 18% больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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