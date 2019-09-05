Туристический поток в Крым увеличивается каждый год на 10-15%

СЕГОДНЯ 21:03 2019-09-05T21:04:32+03:00

Больше всего туристов добирается до Крыма по мосту

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Глава РК Сергей Асенов сообщил, что каждый год поток туристов в Крым растет в среднем на 10-15%.

- Курортный сезон с каждым годом улучшается, динамика ежегодно одна и та же – 10-15% роста турпотока, - сказал крымский премьер.

Аксенов отмечает, что больше всего туристов добирается до Крыма по мосту.

- Около 60% туристов прибывают по Крымскому мосту. Когда железнодорожная линия откроется, то она заберет часть турпотока на себя, - добавил глава Крыма.

По его словам, авиатранспортом прибыло на 2,5% больше отдыхающих, чем в прошлом году.

Глава Крыма выразил уверенность, что росту туристического потока будет способствовать трасса «Таврида» и развитие инфраструктуры. При этом Аксенов отметил, что нужно работать над повышением качества курортных услуг и сдерживанием роста цен.

ИСТОЧНИК KP.RU