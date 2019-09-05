Из-за перекрытия Северо-Крымского канала в заливе Сиваш сократилось количество круглых червей

СЕГОДНЯ 22:01 2019-09-05T22:06:13+03:00

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В заливе Сиваш увеличилась соленость воды, и это сократило число видов круглых червей. Соответствующее исследование проводили российские ученые, передает пресc-служба Российского научного фонда.

- Основное внимание в работе исследователи уделили части донного населения, называемой мейобентосом, – это животные меньше 2 миллиметров. По мере усиления экстремальности среды их становится больше, в то время как более крупных животных на дне становится меньше и меньше, - указано в сообщении.

После того, как в конце 1980-х был запущен Северо-Крымский канал, соленость снизилась. Но после того, как Украина перекрыла подачу днепровской воды в 2014 году, уровень солености в Сиваше стал выше.

Эта тенденция повлияла на то, что число видов круглых червей снизилось, а на разнообразие веслоногих рачков это никак не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU