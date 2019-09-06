Севастопольские спасатели вытащили из двухметровой ямы двух лошадей

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-06T10:39:56+03:00

Хозяйка просто не заметила, что пони отвязались и убежали [фото]

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В Севастополе спасатели вытащили из глубокой ямы двух белоснежных пони. Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе ГКУ ЦГЗ по городу-герою, информация о происшествии поступила в ведомство в 16.40.

- Наши сотрудники немедленно выехали на место происшествия. Оказалось, что хозяйка, которая занимается разводом лошадей, привязала двух пони, а они - отвязались и убежали. И во время этого упали в яму. Животных вытаскивал специальный «КАМАЗ» с краном, - уточнили в пресс-службе.

Вытаскивали лошадей с помощью спецтехники. Фото: пресс-служба ГКУ ЦГЗ Севастополя

Операция по спасению животных завершилась в ближе к восьми вечеру. К счастью, пони не пострадали, после этого их передали хозяйке.

Но по поводу этой ситуации выразили недовольство подписчики в социальных сетях. Жители пишут, что лошади постоянно ходят без присмотра, они голодные и выбегают на проезжую часть.

Спасательная операция завершилась только к вечеру. Фото: пресс-служба ГКУ ЦГЗ Севастополя

Мужчина подчеркнул, что они неоднократно обращались к полицейским, писали заявления, но результатов нет.

Кроме этого, у жителей случались "конфликты" и с собаками заводчицы.

ИСТОЧНИК KP.RU