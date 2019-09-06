Не смог доплыть до берега: В Алуште спасли туриста из Самары

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-06T11:58:03+03:00

В медицинской помощи он не нуждался. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

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В службу спасения поступила информация о том, что в Алуште мужчина далеко заплыл от берега и ему нужна помощь. На место немедленно выехали спасатели.

Они обнаружили пострадавшего при патрулировании на лодке.

Мужчина находился в воде примерно в 300 метрах от берега. 58-летнего туриста из Самары доставили на борт, а после отвезли в безопасное место.

В медицинской помощи он не нуждался.

- Оказалось, что в ходе заплыва, мужчина не рассчитал собственные силы, в результате вернуться на берег самостоятельно он не смог. Со спасенным была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасности во время отдыха на воде, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Спасатели призывают туристов и жителей полуострова соблюдать меры безопасность воде.

ИСТОЧНИК KP.RU