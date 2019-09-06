Не смог доплыть до берега: В Алуште спасли туриста из Самары
В службу спасения поступила информация о том, что в Алуште мужчина далеко заплыл от берега и ему нужна помощь. На место немедленно выехали спасатели.
Они обнаружили пострадавшего при патрулировании на лодке.
Мужчина находился в воде примерно в 300 метрах от берега. 58-летнего туриста из Самары доставили на борт, а после отвезли в безопасное место.
В медицинской помощи он не нуждался.
- Оказалось, что в ходе заплыва, мужчина не рассчитал собственные силы, в результате вернуться на берег самостоятельно он не смог. Со спасенным была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасности во время отдыха на воде, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.
Спасатели призывают туристов и жителей полуострова соблюдать меры безопасность воде.
ИСТОЧНИК KP.RU