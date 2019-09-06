В Крыму создадут единый центр приема пациентов скорой помощи

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-06T12:47:47+03:00

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Единый центр приема пациентов скорой помощи планируют сделать в Крыму. Проект реализуют в Симферополе, в одном из двух медицинских центров крымской столицы – в 7-й городской больнице или в новеньком медцентре имени Семашко.

- Разрабатывается концепция развития службы первичной скорой медпомощи в Крыму на 5 лет. Согласно приказу и рекомендательному письму министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в каждом субъекте России должно быть здание «скорой», которые было бы совмещено с многопрофильным стационаром. В Крыму этим критериям советуют два учреждения – 7-я горбольница и многопрофильный медцентр имени Семашко. Сейчас ждем утверждения концепции, а после и будет принято решение, где будет находится этот центр, - рассказал «КП-Крым» Центр медицины катастроф скорой медпомощи РК Сергей Олефиренко.

Принцип этого центра в том, что, когда пациент приезжает на «скорой» в больницу, он или уходит домой с правкой о том, что он здоров. Или его госпитализируют, и он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице. Конечно, в зависимости от характера заболевания и его специфики.

Как отметил Олефиренко, таких центров в России несколько, по своей специфики они уникальны.

ИСТОЧНИК KP.RU