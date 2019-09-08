В Республике Крым и Севастополе открыты все избирательные участки, идет голосование

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-08T09:57:39+03:00

Выборы в Крыму и Севастополе 2019 в разгаре Фото: Анастасия ЖУКОВА

Проголосовать можно до 20.00

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В Республике Крым и Севастополе идет голосование на выборах в Госсовет РК и Заксобрание Севастополя, а также в местные советы.

В Республике Крым работает 1201 избирательный участок, в Севастополе - 180. Участки работают с 8.00 до 20.00.

Все они оборудованы электронными комплексами обработки бюллетеней - КОИБами.

В Республике Крым за места в республиканском парламенте соревнуются представители восьми партий - «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ, «Родина», ЛДПР, а также Партия пенсионеров и«Патриоты России». Также в списках - 115 кандидатов по одномандатным избирательным округам.

В Севастополе на места в Заксобрании претендуют шесть партий - ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России». Также зарегистрировано 54 кандидата по одномандатным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU