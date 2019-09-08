В Крыму еще два дня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-08T10:10:02+03:00

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В Крыму 8 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщается на сайте крымского гидрометцентра.

По данным крымского главка МЧС, за последние сутки в республике спасатели ликвидировали 13 пожаров.

Сохраняется на полуострове и штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В МЧС по РК призвали граждан соблюдать правила безопасности: закрепить конструкции во дворе, закрыть окна, держаться подальше от любых предметов, которые могут упасть от ветра - вывесок, рекламных щитов, линий электропередач, дорожных знаков, а также крупных деревьев. Не стоит также оставлять возле деревьев авто.

ИСТОЧНИК KP.RU