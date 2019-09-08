2019-09-08T14:06:25+03:00
Политика

Выборы в Республике Крым и Севастополе проходят без международных наблюдателей

Никто не захотел
Анастасия ЖУКОВА
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На участках работают наблюдатели только от партий и кандидатов-мажоритарщиковНа участках работают наблюдатели только от партий и кандидатов-мажоритарщиковФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Республике Крым выборы в Государственный совет проходят без международных наблюдателей. Им никто не запрещал следить за выборами, просто желающих не нашлось.

- Никто из международных наблюдателей не регистрировался, - рассказали КП-Крым в Избиркоме республики. - Регистрация была доступна, однако никто не изъявил желание и не подал документы.

В Севастополе - аналогичная ситуация, все наблюдатели - граждане РФ.

- У нас заявлено было 981 наблюдатель, фактически на участках 784 наблюдателя. Это наблюдатели, назначенные кандидатами и избирательными объединениями, - сообщили КП-Крым в Избиркоме города-героя.

Избирательные участки на полуострове открыты до 20.00. В воскресенье, 8 сентября, крымчане выбирают депутатов в Госсовет РК и Заксобрание Севастополя, а также в городские и поселковые советы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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