Выборы в Республике Крым и Севастополе проходят без международных наблюдателей
В Республике Крым выборы в Государственный совет проходят без международных наблюдателей. Им никто не запрещал следить за выборами, просто желающих не нашлось.
- Никто из международных наблюдателей не регистрировался, - рассказали КП-Крым в Избиркоме республики. - Регистрация была доступна, однако никто не изъявил желание и не подал документы.
В Севастополе - аналогичная ситуация, все наблюдатели - граждане РФ.
- У нас заявлено было 981 наблюдатель, фактически на участках 784 наблюдателя. Это наблюдатели, назначенные кандидатами и избирательными объединениями, - сообщили КП-Крым в Избиркоме города-героя.
Избирательные участки на полуострове открыты до 20.00. В воскресенье, 8 сентября, крымчане выбирают депутатов в Госсовет РК и Заксобрание Севастополя, а также в городские и поселковые советы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Выборы 2019 в Крыму и Севастополе»