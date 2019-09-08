Избирком Крыма: Выборы 2019 проходят без нарушений

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-08T16:28:56+03:00

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В Республике Крым во время выборов в Госсовет, которые проходят 8 сентября 2019 года, не зафиксировано серьезных нарушений.

- По данным правоохранительных органов, проходит все спокойно, никаких существенных нарушений, которые каким-либо образом могли бы повлиять на голосование, не определяется, - рассказал председатель крымского Избиркома Михаил Малышев. - На особом контроле - обеспечение безопасности членов участковых комиссий, избирателей во время голосования. Обстановка на избирательных участках спокойная.

Напомним, в воскресенье полуостров выбирает членов Государственного Совета Республики Крым, а также Законодательного Собрания Севастополя. Одновременно проходят выборы в муниципальные органы власти.

Явка по состоянию на 15.00 составляет более 23% по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU