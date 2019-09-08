2019-09-08T16:47:02+03:00
Политика

Явка на выборы в Госсовет Крыма 2019 составила более 23%

Активнее всего голосует по-прежнему Раздольненский район
Анастасия ЖУКОВА
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Явка выросла после обедаЯвка выросла после обедаФото: Анастасия ЖУКОВА
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На выборы в Госсовет Крыма 2019 явка составляет 23,27%. Такие данные опубликовал Центризбирком РФ по состоянию на 15.00.

Самые активные избиратели живут в Раздольненском районе Крыма. Там до 15 часов успели положить бюллетени в урну 33,37% граждан, имеющих право голоса. Активно голосуют также в Феодосии и Саках, неплохая ситуация в Симферополе.

Самая маленькая явка сохраняется в Ялте: она не дотягивает до 15% по состоянию на 15.00.

По данным Избиркома, серьезных нарушений на участках не выявлено, выборы проходят спокойно, особое внимание уделяется безопасности. На участках дежурит полиция и МЧС.

Украина уже заявила, что не признает результаты этих выборов. В Крыму не хотят даже обращать внимание на подобные заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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