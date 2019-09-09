В день выборов вандалы облили краской здание администрации Евпатории

СЕГОДНЯ 00:38 2019-09-09T00:38:37+03:00

Там же находится и местное отделение правящей партии

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В Евпатории в ночь на 8 сентября неизвестные вандалы облили краской здание городской администрации. Там же находится местное отделение партии "Единая Россия".

Чиновники уже подали заявление в полицию, а краску оперативно стерли утром. Как передает корреспондент КП-Крым, уже в 9.30 коммунальщики оттирали красные разводы с фасада.

Многих жителей Евпатории возмутил такой поступок.

- Как бы ты ни относился к власти или к какой-то партии, зачем же портить историческое здание? - задаются вопросом горожане.

- Где люди, стремящиеся в депутаты? Есть возможность пиара - отремонтировать фасад! - пишет житель Евпатории Алексей.

- Сначала двери краской обливают, потом памятники начнут... Такое надо пресекать быстро и жестко! - уверен Сергей.

- Город позорят, - уверен Михаил.

ИСТОЧНИК KP.RU