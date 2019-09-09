В день выборов вандалы облили краской здание администрации Евпатории
В Евпатории в ночь на 8 сентября неизвестные вандалы облили краской здание городской администрации. Там же находится местное отделение партии "Единая Россия".
Чиновники уже подали заявление в полицию, а краску оперативно стерли утром. Как передает корреспондент КП-Крым, уже в 9.30 коммунальщики оттирали красные разводы с фасада.
Многих жителей Евпатории возмутил такой поступок.
- Как бы ты ни относился к власти или к какой-то партии, зачем же портить историческое здание? - задаются вопросом горожане.
- Где люди, стремящиеся в депутаты? Есть возможность пиара - отремонтировать фасад! - пишет житель Евпатории Алексей.
- Сначала двери краской обливают, потом памятники начнут... Такое надо пресекать быстро и жестко! - уверен Сергей.
- Город позорят, - уверен Михаил.
ИСТОЧНИК KP.RU