2019-09-09T03:47:44+03:00
Политика

Выборы в Госсовет Крыма 2019: Эксперт объяснил низкую явку

Политолог прокомментировал активность крымских избирателей
Анастасия ЖУКОВА
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Кипы неиспользованных бюллетенейКипы неиспользованных бюллетенейФото: Анастасия ЖУКОВА
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Низкая явка на выборах в Госсовет Крыма 2019 объясняется отсутствием оппозиции правящей партии, а также положительными изменениями на российском полуострове. Такое мнение в комментарии КП-Крым выразил политолог Иван Мезюхо:

- Избирательная кампания прошла без серьёзных скандалов и эксцессов. Данные выборы характерны низкой активностью региональных отделений партий думской оппозиции, что, среди прочих факторов, повлияло на явку. Уже сейчас можно говорить о том, что крымские отделения «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ не смогли в полной мере сгруппировать вокруг своих кандидатов потенциально протестно настроенных избирателей, - сказал КП-Крым эксперт.

Политолог отметил, что «Единая Россия» ожидаемо провела масштабную предвыборную кампанию в регионе, и отсутствие серьезных оппонентов партии власти привело к снижению числа граждан, принявших участие в голосовании.

- «Единороссам» в Крыму просто было не с кем бороться, - уверен Иван Мезюхо. - Кроме того, эти выборы характерны тем, что они проходили на фоне позитивных преобразований в регионе, что несколько «расслабило» крымчан и также повлияло на явку.

По последним данным избиркома, явка в Крыму составила более 28%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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