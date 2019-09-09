2019-09-09T09:24:07+03:00
Общество

На границе с Крымом задержали двух мужчин в федеральном розыске

После составления всех документов их передали полиции
Александра КОРШУНОВА
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Один из них пытался покинуть РоссиюОдин из них пытался покинуть РоссиюФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму на пограничных пунктах «Армянск» и «Джанкой» задержали двух человек, которые находятся в федеральном розыске.

Первого «поймали» 40-летнего гражданина Украины, он с апреля в бегах за преступление на территории Крыма.

Он пытался въехать на территорию России, но пограничников насторожило то, что его личность интересует крымские правоохранительные органы. Оказалось, что его разыскивают за мошенничество в крупном размере.

Второго подозреваемого выявили в пункте пропуска «Армянск». Там, наоборот, пытался выехать за границы Российской Федерации житель Симферопольского района. 41-летний мужчина находится уже три города в розыске за совершение кражи с причинением значительного ущерба.

После составления необходимых документов мужчин передали в органы МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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