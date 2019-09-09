2019-09-09T12:32:53+03:00
Происшествия

Севастополец обворовал квартиры и дома на полмиллиона рублей

Теперь он может сесть в тюрьму на шесть лет
Александра КОРШУНОВА
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Мужчина заключен под стражуМужчина заключен под стражуФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в совершении серии краж. Общая сумма похищенного имущества около 500 миллионов рублей.

На счету у 30-летнего подозреваемого четыре преступления.

Он проникал в дома и квартиры через окна, когда хозяева спали или их просто не было дома. В основном он забирал электроинструменты, ювелирные изделия и мобильные телефоны.

- Сотрудники полиции частично изъяли похищенные вещи и вернули законным владельцам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу-герою.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит тюремный срок - от 1 до 6 лет.

Мужчина сейчас находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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