Севастополец обворовал квартиры и дома на полмиллиона рублей
В Севастополе полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в совершении серии краж. Общая сумма похищенного имущества около 500 миллионов рублей.
На счету у 30-летнего подозреваемого четыре преступления.
Он проникал в дома и квартиры через окна, когда хозяева спали или их просто не было дома. В основном он забирал электроинструменты, ювелирные изделия и мобильные телефоны.
- Сотрудники полиции частично изъяли похищенные вещи и вернули законным владельцам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу-герою.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит тюремный срок - от 1 до 6 лет.
Мужчина сейчас находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU